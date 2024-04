Il pilota italiano ha svolto due giorni di test al Red Bull Ring in Austria con Mercedes, girando con la W12. "È stata un'esperienza incredibile. Ci tenevo a ringraziare il team per questa opportunità", ha spiegato. Il 17enne tornerà in pista a Imola con la F2, che non correrà a Shanghai. Il weekend di F1 in Cina è live su Sky e in streaming su NOW

