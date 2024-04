Torna in pista anche la Superbike, impegnata ad Assen con il Round d’Olanda. Appuntamento europeo anche per il mondiale WRC, con gli equipaggi impegnati nel Rally di Croazia, quarta prova in calendario. Domenica si vola anche nella costa pacifica degli Stati Uniti per la NTT IndyCar Series: tutti in pista dalle 21.25 per il Grand Prix di Long Beach. Nel weekend spazio anche al primo appuntamento stagionale del Lamborghini Super Trofeo, il campionato monomarca dedicato alle vetture di Sant’Agata Bolognese