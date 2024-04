Sarà un weekend particolarmente impegnativo quello in Cina: non si corre a Shanghai da quattro anni e verrà provato per la prima volta il nuovo formato della Sprint Race. "Questo mette dei dubbi ai tecnici che devono preparare le vetture", afferma Ivan Capelli, "Ed esalta le qualità dei piloti, che devono essere subito pronti ad aggirare dei limiti delle vetture dati da problemi tecnici". Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

GP CINA, LA CRONACA DELLE LIBERE