Sorride Lando Norris dopo la prima posizione nelle qualifiche Shootout di Shanghai: "Sono contento, è stata una sessione difficile per le condizioni ma anche bella. Con la pioggia siamo veloci. Il passo non è male, eppure pensavamo di essere lenti. Quando ho visto Leclerc uscire davanti a me, sono andato più cauto. E' stato un inizio perfetto di weekend". Guarda il video. La gara Sprint sabato alle 5 live su Sky e in streaming su NOW

GP CINA, HIGHLIGHTS QUALIFICHE SHOOTOUT - TRACK LIMITS: IL REGOLAMENTO