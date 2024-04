Verstappen: "E' stato come guidare sul ghiaccio"

Max Verstappen scatterà 4° nella Sprint in Cina: "Oggi è stato come guidare sul ghiaccio, non ho acceso le gomme. La posizione è giusta, non sarà facile domani. Sarà importante fare la miglior partenza possibile". La gara Sprint sabato alle 5 live su Sky e in streaming su NOW

Max Verstappen scatterà dalla 4^ posizione nella prima Sprint della stagione in Cina. Anche il tre volte campione del mondo è stato 'vittima' delle condizioni estreme della pista di Shanghai, con la pioggia che ha reso l'asfalto insidioso. "È stato come guidare sul ghiaccio. La pista era incredibilmente scivolosa. Ho faticato molto per raggiungere la temperatura delle gomme. Ecco perché è stato molto difficile mantenere la macchina in pista. E' meritato il punto in cui siamo in qualifica, anche se penso che sull’asciutto andiamo abbastanza bene. Per quanto riguarda domani, non è l’ideale iniziare dalla quarta piazza. C’è molto meno grip con il bitume sull’asfalto, dovremo quindi cercare di fare la migliore partenza possibile".