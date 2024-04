La Ferrari ha accusato un distacco piuttosto pesante nei confronti della Red Bull, accumulandolo praticamente tutto nel primo settore. Ivan Capelli: "E' un settore che mette in difficoltà chi parte nel giro, la Rossa soffre di sottosterzo. Non hanno trovato una soluzione per innescare la gomma davanti". Guarda il video con l'analisi. Domani alle 9 il GP della Cina in diretta tv Sky e in streaming su NOW

GP CINA, HIGHLIGHTS QUALIFICHE