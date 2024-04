Charles Leclerc commenta il 6° posto nelle qualifiche del GP di Cina: "Abbiamo un set up per la gara, oggi abbiamo lasciato lì qualcosa. Peccato, in un decimo e mezzo ci sono tante macchine. La situazione può essere ribaltata in gara: puntiamo al podio". Domani alle 9 il GP della Cina in diretta tv Sky e in streaming su NOW

"Abbiamo lasciato qualcosa per la gara: è quella che conta"

"Nel primo settore fatichiamo, è andata meglio abbiamo fatto uno step in avanti. Non penso sia colpa della preparazione della gomma, quello è un settore davvero particolare. Abbiamo un buon setup per domani, abbiamo sacrificato qualcosa per la gara. Non mi aspettavo questo risultato, in Q1 il feeling era buono. Peccato perché in un decimo e mezzo si poteva andare più avanti in classifica. In Q3 a causa del vento abbiamo perso le sensazioni buona. Conta la domenica, la situazione può essere ribaltata domani. L'obiettivo è il podio, se non ci sarà un trenino di DRS sono fiducioso di poterlo fare. Non sarà facile ma ci proveremo".