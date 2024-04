Prima fila tutta Red Bull a Shanghai, con Verstappen (5^ pole consecutiva) davanti al compagno Perez. Seguono Alonso e le due McLaren, con Leclerc e Sainz rispettivamente 6° e 7°. Solo 18° Lewis Hamilton, che partirà dalla penultima fila. Ecco la griglia di partenza. Domani alle 9 il GP della Cina in diretta tv Sky e in streaming su NOW

