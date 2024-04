La Scuderia tramite un comunicato ha annunciato la partnership pluriennale con HP che sarà nuovo title sponsor a partire dal GP di Miami. Prima del Gran Premio americano, i rappresentanti di entrambe le società parteciperanno alla presentazione della livrea di Scuderia Ferrari HP, che debutterà in un’edizione unica progettata appositamente per il GP in Florida. Il weekend di Miami, dal 3 al 5 maggio, è tutto live su Sky e streaming su NOW

HP sarà nuovo title sponsor della Ferrari. La Scuderia di Maranello ha infatti annunciato la partnership pluriennale con la multinazionale informatica. Questa collaborazione fra le due aziende prevede, come si legge dal comunicato, "l’impegno comune di promuovere l’innovazione sostenibile ad accelerare l’uso di tecnologie mirate attraverso il team di Formula 1 Scuderia Ferrari, Scuderia Ferrari Esports Team, e la Scuderia Ferrari Driver Academy”. Il debutto del logo di HP sulla SF-24 avverrà per il Gran Premio di Miami, in programma dal 3 al 5 maggio. Sul tracciato della Florida, infatti, la Scuderia inizierà a gareggiare come Scuderia Ferrari HP. Stesso discorso anche per il Ferrari Esports e la vettura Ferrari in F1 Academy.