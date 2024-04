Dall'Inghilterra sono sicuri, Adrian Newey lascerà la Red Bull in seguito alla situazione che si è creata all'interno del team con il caso Horner. Come già raccontato da Sky Sport F1, sul piatto l'ingegnere ha già ricevuto due proposte, quella dell'Aston Martin e quella della Ferrari. Maranello ora è in pole position per assicurarsi i servizi del "mago inglese". Il Mondiale torna nel weekend dal 3 al 5 maggio a Miami: tutto live su Sky e streaming su NOW

Il mercato piloti in Formula 1 è sempre caldo, ma non è certo da meno quello degli ingegneri e dei tecnici. Nuovi e sempre più insistenti voci provenienti dall'Inghilterra ma anche dalla Germania raccontano del possibile addio di Adrian Newey alla Red Bull a fine stagione. Le voci si erano innescate nelle scorse settimane a seguito del caos all'interno della scuderia anglo-austriaca per la vicenda del team principal Horner che ha scoperchiato una serie di dissapori all'interno dei box dei campioni del mondo. Come più volte raccontato da Sky Sport F1, sul piatto Newey ha già ricevuto due proposte, quella dell'Aston Martin e quella ormai "ventennale" della Ferrari che da tempo lo "segue" e ora è in pole position per assicurarsi i servizi del "mago inglese". Come rilanciato nelle ultime ore da BBC e Auto Motor und Sport, stanco delle lotte di potere in Red Bull, Newey starebbe davvero per lasciare Milton Keynes con la Scuderia di Maranello dunque favorita per accoglierlo.