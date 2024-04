Il pilota spagnolo, a Jerez de la Frontera per seguire la gara della MotoGP, parla a Sky dell'addio alla Ferrari: "Sto facendo un buon inizio di stagione, sto dando il massimo. La vita come le montagne russe? Sono su in questo momento dal punto di vista sportivo, ma un po' giù perché mi sarebbe piaciuto continuare con Ferrari". E sul futuro: "Devo vedere tutte le offerte, nella mia testa non ho ancora deciso dove andare"

JEREZ, LA DIRETTA DELLA GARA DI MOTOGP