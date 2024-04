Ultimo atto del weekend di gara a Jerez, con i piloti che scenderanno in pista per il Gran Premio di Spagna alle 14 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. A scattare dalla pole position è Marc Marquez, con Bastianini e Martin (vincitore della Sprint Race) in prima fila. Più indietro le Ducati di Bagnaia e Bastianini, che scattano dalla 7° e 9° casella. Ospite speciale Carlos Sainz, che ha fatto visita al box Gresini e provato la Desmosedici dei Marquez

LA GRIGLIA DI PARTENZA