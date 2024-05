Il monegasco nel giovedì di Miami: "Altro weekend con la Sprint, vedremo come andrà. Abbiamo avuto difficoltà nelle curve lente e qui ce ne sono un di più. Abbiamo analizzato questo che è un punto un po' più debole della macchina e vedremo come andrà e se sarà necessario avere più sviluppi in futuro". E sulla possibilità che Newey arrivi a Maranello: "Siamo un grande team, sarebbe una grande opportunità". La tre giorni del GP di Miami è in diretta su Sky e in streaming su NOW

