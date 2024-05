A Leclerc l’Azzurro Dino, a Sainz l’Azzurro La Plata. Questa la scelta dei due piloti della Ferrari sui caschi – ovviamente speciali, come la livrea – per il Gran Premio di Miami. Così come le tute, dunque, anche gli elmetti saranno caratterizzati dall’azzurro e dal blu. Il tutto da mostrare nel fine settimana in Florida: in diretta su Sky e in streaming su NOW

