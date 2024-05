Charles Leclerc non nasconde la propria soddisfazione per il 2° posto nelle qualifiche Sprint a Miami: "E' stato complicato dopo un solo giro effettuato nelle libere. Sono contento, venivo da un paio di qualifiche sbagliate ed è stato bello silenziare la spirale negativa che c'era intorno a me. Ora devo continuare su questo livello". Tutto il weekend di Miami è in diretta su Sky e in streaming su NOW

