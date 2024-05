Fred Vasseur sulle qualifiche Shootout della Ferrari: "Non ci aspettavamo la 1^ fila di Leclerc, c'è tanto equilibrio in pista. Nella Sprint cercheremo più punti possibili". Sulla trattativa Newey: "No comment, nessuna speculazione: ha lasciato Red Bull, ma noi siamo concentrati su di noi". Tutto il weekend di Miami è in diretta su Sky e in streaming su NOW

"Buona sessione per noi, non ci aspettavamo la 1^ fila di Leclerc"

"Anche lo scorso weekend da una mescola all'altra la classifica cambia tanto, è una questione di decimi per perdere tante posizioni. Leclerc ha migliorato tanto, è stata una buona sessione per noi. Porteremo Lewis, non voglio commentare su Newey. La battaglia è in pista, quello che è importante è Miami. Non voglio fare speculazioni, lascerà la Red Bull ma noi siamo concentrati su noi stessi. E' difficile avere un quadro chiaro per la Sprint, ci siamo preparati per il long run per domenica. Cercheremo dei punti, sono contento del lavoro svolto. Non ci aspettavamo la prima fila di Charles, Carlos aveva i suoi tempi fino all'ultima curva. Avremo più carico rispetto ad altri. Cerchiamo di fare una buona partenza e gestire il degrado"