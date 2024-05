Anche Mercedes porta degli aggiornamenti a Miami: lo sviluppo più importante riguarda il fondo, rivisto nella parte sottostante e nel bordo di uscita del marciapiede. C'è anche una nuova ala anteriore specifica per questo GP. Nel video, l'analisi di Matteo Bobbi. Tutto il weekend di Miami è in diretta su Sky e in streaming su NOW

