Vicky Piria commenta la qualifica Shootout di Miami, che ha visto Verstappen in pole nonostante un errore piuttosto evidente: "Non un giro da Max, ma è stata la qualifica di chi ha sbagliato meno. Ci sono stati tanti errori tra la Curva 14 e la 16: Max ha compensato girando forte. Molto bene anche Leclerc".

