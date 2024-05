Sainz: "Non sono soddisfatto, ma posso migliorare"

Carlos Sainz commenta la 5^ posizione nelle qualifiche Shootout di Miami: "E' stato complicato, c'è stato uno strano salto di prestazione tra libere e qualifiche. Ho faticato a trovare aderenza, dobbiamo analizzare il perché. Non sono contento, ma si può migliorare. Le sensazioni durante le FP1 sono state buone". Tutto il weekend di Miami è in diretta su Sky e in streaming su NOW

