Verstappen: "Giro terribile, pole è una sorpresa"

Max Verstappen stacca il miglior tempo nelle qualifiche della Sprint, nonostante un errore piuttosto evidente nel Q3: "Ho fatto un giro terribile, non so cosa hanno fatto gli altri... E' una pole a sorpresa, sono contento. Però non è stato piacevole guidare oggi". Tutto il weekend di Miami è in diretta su Sky e in streaming su NOW

"Non so cosa sia successo agli altri all'ultimo giro..."

"Onestamente il mio giro mi era sembrato terribile. Forse era solo terribilmente difficile per tutti far funzionare le gomme nel SQ3. In qualche modo siamo arrivati primi e sono contento di questa sorpresa positiva, ma non mi è sembrato piacevole guidare oggi. Nelle prove libere ero a mio agio e avevo fiducia, mentre in qualifica ho faticato tanto. Distacchi ravvicinati? Non so se dipenda solo dall’unica sessione di PL, può dipendere anche dal tipo di tracciato. Io dopo le prove ero fiducioso, pensavo di lottare per la pole. Poi in qualifica non mi sembrava proprio, ma è andata bene. Non so cosa sia successo a tutti gli altri all’ultimo giro".