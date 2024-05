Non solo F1 alla vigilia del GP per la Scuderia Ferrari. Il calcio per Sainz che ha palleggiato con il "Pistolero" Suarez che gioca nella squadra di Miami, mentre il team principal ha "sfidato" Günther Steiner (ex Haas) a football nella casa di Dolphins (dove c'è il circuito). E anche Leclerc si è esercitato con qualche lancio. Tutto il weekend è in diretta su Sky e in streaming su NOW

