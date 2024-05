Adrian Newey ha parlato a Sky Sports da Miami, dove ha fatto la sua prima uscita pubblica dopo l'annuncio dell'addio alla Red Bull dal 2025: "Non ho programmi, se non godermi la vita e farmi qualche viaggio con la famiglia. Ora mi prendo una piccola pausa e poi vedremo". Tutto il weekend di Miami è in diretta su Sky e in streaming su NOW

GP MIAMI, QUALIFICHE SHOOTOUT LIVE