Nel weekend di motori in pista anche il Fanatec GTWC a Brands Hatch. Domenica, alle 12 Gara 1, alle 17 Gara 2 (Sky Sport Arena e in streaming su NOW). Al Mugello, invece, torna il Ferrari Challenge. Sabato Gara 1: alle 14 Coppa Shell, alle 15.10 Trofeo Pirelli e Trofeo Pirelli AM, alle 16.20 Coppa Shell AM. Stessi orari per Gara 2 di domenica (Sky Sport Arena, Sky Sport F1 e in streaming su NOW).