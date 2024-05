Il team principal della Red Bull a Sky sull'addio ufficiale di Newey dal 2025: "Triste perché dopo venti anni insieme se ne va un amico e una parte importantissima del team. Ma la squadra è in buonissime condizioni. Futuro in Ferrari? Sento tante speculazioni in giro, ma penso si riposi un po' ora. Poii si vedrà de deciderà di tornare in F1" La tre giorni del GP di Miami è in diretta su Sky e in streaming su NOW GP MIAMI, LA CRONACA DELLE PROVE LIBERE

Ora che l'addio alla Red Bull è ufficiale, dove andrà Adrian Newey? C'è la Ferrari n pole per accogliere nel proprio box il geniale progettista britannico che chiuderà il suo rapport con Milton Keynes dall'aprille 205, ma anche altri team ci sperano ancora (dall'Aston Martin alla Mercedes). Del futuro di Newey ha parlato Christian Horner, team principal della Red Bull, che a Sky ha dato una versione diversa: "So che ci sono tante speculazioni al riguardo, ma onestamente penso che si prenderà un po’ di tempo di riposo. Poi chissà cosa avrà in serbo il futuro, non sappiamo se deciderà di tornare in Formula 1 dopo un po’. Non si può ma sapere, è difficile fare congetture. Noi siamo molto grati dei quasi 20 anni trascorsi insieme e penso che stato il suo periodo più lungo. E' stata una cavalcata fantastica"

"Sapevamo da un po' che Newey sarebbe andato via" “Sapevamo che sarebbe successo già da un po', per questo di conseguenza avevamo pianificato cosa sarebbe successo nel team tecnico che Adrian ha aiutato a costruire e a creare. Ha sentito che era arrivato il momento di farsi da parte. Sono 30 anni che lavora sodo e ha pensato che questo fosse il momento giusto". E poi ha a ggiunto: "Il team è in grandi condizioni, ha pensato che fosse il momento di fare un passo indietrob e prendersi un po’ di riposo e lasciare il lavoro al resto del team tecnico. E' triste vederlo andare via perché è stato una parte importantissima del team e lo sarà sempre. Ed è un amico. La vita sarà un po’ diversa senza Adrian, ma siamo in buonissime condizioni".

"Newey uno spiriro libero, ora si concentrerà sulla Hypercar" "Adrian è un personaggio unico, è uno spirito libero. Lavorava in un numero limitato di giorni negli ultimi anni, per cui la struttura non cambierà. Ciò vuol dire semplicemente che Adrian non entrerà più in quella struttura, si concentrerà sulla RB17, la vettura che stiamo producendo e sarà una sorta di eredità del suo periodo in Red Bull. Da ora alla fine del rapporto con noi si concentrerà su questo”.

"Ora inizia un nuovo capitolo" “Noi abbiamo vinto 4 GP su 5 e una volta che tagli quel traguardo tutti siamo concentrati sulle gare e c’è un ambiente meraviglioso. Adrian ha deciso di fare un passo indietro e di prendersi del tempo libero e credo se lo sia guadagnato. E' un qualcosa su cui ha riflettuto a lungo e credo sia il momento giusto. Abbiamo un team forte e molto impagnato. E' stato un capitolo importante della storia Red Bull, ma ora ne inizia uno nuovo”.