Con la conferma dell'addio dal 2025 arrivata nei giorni scorsi, Newey sta vivendo la sua ultima stagione in Red Bull. In attesa di capire dove andrà, l'ingegnere britannico saluta il team nel box a Miami. Poi si dedicherà al progetto Hypercar RB17. Alle 22.30 le qualifiche shootout in diretta su Sky e in streaming su NOW

GP MIAMI, LE QUALIFICHE SPRINT LIVE