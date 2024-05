Daniel Ricciardo è stato protagonista di una super qualifica Shootout a Miami, con il 4° posto conquistato. Appena il suo muretto box si è aperto nel team radio, comunicandogli la posizione, l'australiano della Racing Bulls si è lasciato andare a una singolare esultanza. Guarda il video. Tutto il weekend di Miami è in diretta su Sky e in streaming su NOW

QUALIFICHE SHOOTOUT, GLI HIGHLIGHTS