Carlos Sainz commenta il 3° posto con cui ha concluso le qualifiche a Miami: "Sapevo che con un giro pulito potevo conquistare questa, che è un'ottima posizione di partenza. La pista è complicata, c'è una variabile del vento e delle gomme". Tutto il weekend di Miami è in diretta su Sky e in streaming su NOW

"Sapevo che con qualifica pulita potevo partire tra i primi 3"

"Peccato non essere riusciti a superare Daniel Ricciardo nella Sprint stamattina, ma il passo c’era. Sapevo che con una qualifica pulita potevo essere tra i primi tre. Qui è davvero molto complicato con le soft nuove riscaldarle bene ogni giro. Non sai mai bene come andrà anche il vento. Ma complessivamente il giro è stato buono. Quando finisci il giro pensi sempre che saresti potuto andare molto più forte facendo un giro pulito. Ma qui è quasi impossibile fare un giro perfetto. C’è sempre un punto dove scivoli o surriscaldi le gomme. L’equilibrio è molto difficile da trovare, partire al terzo posto è buono per domani”.