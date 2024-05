Un errore nelle libere del venerdì ha provato un testacoda e messo out Leclerc per l'intera sessione. Il team di Brackey, considerando l'ingorgo creatosi in curva 16, ha postato con ironia: "Il traffico di Miami è un incubo. Non si può parcheggiare lì...". Poi, nelle qualifiche Sprint, Charles si è riscattato con un super giro valso la prima fila. Tutto il weekend in diretta su Sky e in streaming su NOW

GUIDA TV