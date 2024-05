La Formula 1 fa tappa a Miami e c'è chi ne approfitta per andare a vedere la squadra di calcio di casa, l'Inter Miami. Tra loro c'è anche Marc Gené che dopo la partita ha incontrato Messi, con cui ha parlato di motori. E il Messi della F1 chi è? Hamilton, mentre Verstappen è Mbappè. La gara a Miami è in diretta su Sky e in streaming su NOW

GP MIAMI, LA GARA LIVE