Intervistato a Sky UK, Adrian Newey ha parlato del regolamento che entrerà in vigore nel 2026: “È prematuro per esprimersi e per dire se basterà a farmi rimanere in Formula 1: non lo so. Arriva un momento in cui devi ignorare previsioni su quello che potrebbe succedere e buttarti nella sfida”. Di una cosa è certo: il 2026 sarà un’altra grande sfida per chiunque sarà coinvolto. La gara a Miami è in diretta su Sky e in streaming su NOW

