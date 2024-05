Cambio in casa Ferrari . Con una nota ufficiale, la Scuderia di Maranello ha annunciato che Xavi Marcos non è più l'ingegnere di pista di Charles Leclerc. "Scuderia Ferrari HP comunica che a partire da lunedì 13 maggio Xavi Marcos contribuirà, con la sua significativa esperienza maturata nel team di Formula 1 come race engineer, allo sviluppo di altri importanti programmi aziendali”, di legge sui social della Rossa". Xavi Marcos ha lavorato con Leclerc dal 2019 , è stata la voce con cui il pilota monegasco ha comunicato con i box durante ogni weekend di gara. C'è già il nome del successore, si tratta di Bryan Bozzi.

Chi è Bozzi, la sua storia in Ferrari

Inghilterra, è dunque da dieci in Ferrari. Prima dell'annuncio odierno Bozzi era già nel box di Leclerc per occuparsi dello sviluppo e delle performance della vettura del monegasco. Nella rivoluzione "Rossa" intrapresa dal team principal Vasseur, arriva la nuova mossa che promuove Bozzi al fianco di Charles in questa stagione e in un ruolo fondamentale. Bozzi è arrivato nel 2012 a Maranello per occuparsi inizialmente della galleria del vento. Da dicembre 2014 fino a novembre 2018 è stato nel gruppo degli aerodinamici Ferrari. Successivamente, e fino all'annuncio di oggi, ha lavorato a più stretto contatto con Leclerc nel ruolo di Performance Egineer.