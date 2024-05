Bryan Bozzi al posto di Xavi Marcos : cambia l'ingegnre di pista di Charles Leclerc per questa stagione (e presumibilmente anche per le prossime). Subito dopo l'annuncio del passaggio di Marcos ad altra funzione, la Scuderia di Maranello ha comunicato il nome del successore con un'ulteriore nota pubblicata sui social del team : "Bryan, dieci anni nel team, attualmente Performance Engineer di Charles Leclerc, assumerà il ruolo di Race Engineer a partire dal Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna del prossimo fine settimana a Imola".

Chi è Bryan Bozzi, il nuovo ingegnere di pista di Leclerc

Laureato in ingegneria meccanica all’Università di Bath, in Inghilterra, è dunque da oltre dieci in Ferrari. Prima dell'annuncio odierno Bozzi era già nel box di Leclerc per occuparsi dello sviluppo e delle performance della vettura del monegasco. Nella rivoluzione "Rossa" intrapresa dal team principal Vasseur, arriva la nuova mossa che promuove Bozzi al fianco di Charles in questa stagione e in un ruolo fondamentale. Quando è arrivato nel 2012 a Maranello, Bozzi si è inizialmente occupato della galleria del vento. Da dicembre 2014 fino a novembre 2018 è stato nel gruppo degli aerodinamici Ferrari (Aero Track Group Engineer). Successivamente, e fino all'annuncio di oggi, ha lavorato più stretto contatto con Leclerc come Performance Egineer.