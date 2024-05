Il presidente della Regione Emilia-Romagna rassicura sulla permanenza del GP di Imola nel calendario di Formula 1: "Quando abbiamo riportato Imola ci dicevano che era impossibile. State tranquilli che rimarrà il Gran Premio di Imola". Stesso pensiero del sindaco di Imola Panieri: "Vogliamo continuare a stare nel calendario". Il Mondiale torna tra una settimana proprio a Imola: tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW

"State tranquilli che qui rimarrà il Gran Premio di Imola ". Sono queste le parole di Stefano Bonaccini. Il presidente della Regione Emilia-Romagna ha parlato così nel corso della presentazione del prossimo Gran Premio di Imola (in programma dal 17 al 19 maggio), tenutasi quest’oggi, giovedì 9 maggio, a Bologna. "Quando abbiamo riportato Imola ci dicevano che era impossibile – ha continuato. Dopo 110 anni di storia abbiamo portato alla partenza le prime tappe del Tour de France e ci dicevano di non provarci neanche che era impossibile. È venuta la Coppa Davis e ci dicevano che era impossibile perché la portavano via".

Panieri (sindaco di Imola): "Vogliamo restare nel calendario"

Dello stesso pensiero anche il sindaco di Imola Marco Panieri: "Possiamo dire che la prospettiva futura è continuare a investire perché noi vogliamo continuare a stare nel calendario con questa e altre iniziative, quindi l'autodromo di Imola è pronto e sta facendo la sua parte. Sulla città di Imola dal 2020 al 2026 abbiamo pianificato 250 milioni di investimenti". Il contratto di Imola è in scadenza nel 2025, ma non si è mai esclusa la possibilità di recuperare l’edizione della passata stagione (non svolta per via dell’alluvione che colpì la regione Emilia-Romagna) nel 2026, prolungando, quindi, di un anno la permanenza nel calendario di Formula 1.