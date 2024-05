Il monologo-evento "Io & Ayrton" andrà in onda venerdì 17 maggio alle 21.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e in streaming su NOW, con repliche durante tutto il weekend e la possibilità di rivederlo on demand. Tutto il weekend del GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna è live su Sky e in streaming su NOW

Un weekend atteso e speciale per gli appassionati di Formula 1: arriva il GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna che potrete seguire tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW. E' il primo appuntamento europeo del Mondiale 2024, ma quello di Imola segna anche i 30 anni dalla tragedia di Ayrton Senna al Tamburello. Oltre agli eventi delle scorse settimane, su Sky, on demand e in streaming su NOW un appuntamento imperdibile con il monologo-evento "Io & Ayrton".