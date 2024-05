Imola e la Formula 1, arriva il "FuoriGP": il calendario e il programma degli eventi

In occasione del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, la città di Imola accende i motori e scende in pista con un ricco programma di eventi per offrire tante opportunità sia ai turisti sia agli imolesi. Qui il calendario e il programma completo di eventi che rendono an cora più imperdibile ilo fine settimana della F1 GUIDA TV

Arriva a Imola il FuoriGP. In occasione del GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna di F1 in programma dal 17 al 19 maggio, sono tante le iniziative organizzate dal Comune, sia direttamente sia in collaborazione con altre realtà, a cominciare da IF – Imola Faenza Tourism Company per accogliere al meglio il pubblico dei tifosi, oltre che far vivere in modo nuovo la città da parte degli imolesi. Un city dressing dedicato vestirà a festa Imola, inoltre nelle giornate di venerdì, sabato e domenica il Centro Storico e il percorso dalla stazione all’Autodromo saranno animati con iniziative ed eventi, fra cui mostre, esposizioni di auto, food village in cui si potranno degustare le specialità enogastronomiche del territorio, dj set, unitamente ad animazioni promosse e organizzate dai pubblici esercizi.



"Senna 30 years" e le tante iniziative che coinvolgono i più giovani Proseguiranno anche le iniziative del programma “Senna 30 years” dedicate al ricordo di Ayrton Senna e Roland Ratzenberger. Non mancherà anche il coinvolgimento dei giovani studenti delle scuole primarie imolesi, che saranno protagonisti a vario titolo domenica prima della partenza della gara o il pubblico. Inoltre, grande attenzione verrà posta al tema della sostenibilità ambientale (con azioni per il recupero delle eccedenze alimentari, in collaborazione con il mondo della F1; strategie plastic free; la messa da dimora di nuovi alberi, la produzione di energia rinnovabile) e dell’inclusività, in particolare a favore dei ragazzi ricoverati nell’Ospedale di Montecatone, a Imola e nel Rizzoli e Sant’Orsola di Bologna.

La fan zone aperta a tutti il 16 maggio Giovedì 16 maggio la fan zone sarà aperta a tutti e si potrà accedere liberamente. Il ricco programma del FuoriGP a Imola è stato presentato questa mattina in conferenza stampa, dal sindaco Marco Panieri insieme all’assessore all’Autodromo, Elena Penazzi, all’assessore al Centro storico, Pierangelo Raffini e all’assessora all’Ambiente, Elisa Spada. Presente anche Marcella Pradella, direttrice di IF. Marco Panieri, sindaco di Imola: “Arriva il FuoriGP anche a Imola e quest'anno si è creata una sinergia molto proficua fra Comune, a partire dal Con.Ami con Terre & Motori, gli enti partner, le partecipate, le attività economiche, commerciali del centro storico e della città e le associazioni di categoria aumentando le proposte rispetto al 2022 e anche all'anno scorso. Un vasto panorama di iniziative, mostre, eventi, degustazioni, show-room ed esperienze da vivere in città in occasione del Gran Premio di Formula 1, una festa che coinvolgerà anche il centro storico, le sue piazze e le sue strade, con il protagonismo dei locali, dei negozi e degli esercenti commerciali. Tutto all'insegna del Made in Italy, della Motor Valley e di una passione condivisa che farà arrivare decine di migliaia di tifosi e appassionati da tutto il mondo. Segnerà anche una ripartenza rispetto all'edizione annullata del 2023, causa le terribili alluvioni che colpirono i nostri territori l'anno scorso. Siamo pronti a rilanciare questo appuntamento, più forti e più tenaci di prima, come nello spirito più autentico della Romagna, considerando anche il trentennale dalla scomparsa di Ayrton Senna e Roland Ratzenberger in occasione del quale sono previste proposte ad hoc. Spero di vedere anche gli imolesi vivere questi giorni, che saranno impegnativi e complessi, ma sicuramente gratificanti per la città e tutti noi. A chi verrà diciamo: Imola è pronta ad accogliervi e a riabbracciarvi dopo due anni, anche con un FuoriGP tutto da scoprire in una città accogliente, dinamica e tutta da vivere anche al di fuori dell'Autodromo".

Ecco il programma dettagliato delle iniziative, da giovedì 16 a domenica 19 maggio IMOLA IN CENTRO STORICO Piazza Matteotti Villaggio TERRE E MOTORI il 17, 18 e 19 maggio - I 6 totem “Terre & Motori” raccontano il territorio del 23 Comuni del Con.Ami If organizza il Food Village Terre&Motori in collaborazione con il Comune di Imola, Autodromo Enzo e Dino Ferrari e Con.Ami.

If organizza il Food Village Terre&Motori in collaborazione con il Comune di Imola, Autodromo Enzo e Dino Ferrari e Con.Ami.

𝗦𝗵𝗼𝘄-𝗰𝗮𝗿 Batmobile & Williams

𝗦𝗶𝗺𝘂𝗹𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶 dell'E-Team Squadra Corse.

G𝗶 𝗼𝗰𝗵𝗶 𝗿𝗶𝗻𝗮𝘀𝗰𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹𝗶 dell'Artista Azzi di Pietrasanta

𝗦𝘁𝗿𝗲𝗲𝘁 𝗙𝗼𝗼𝗱 "Terre&Motori" in collaborazione con l'𝗔𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗕𝗢𝗙! proporranno cibo del territorio Emiliano-Romagnolo e Toscano, con anche i prodotti agroalimentari del marchio "Dal cuore di Imola". Si potranno trovare gnocco fritto, primi romagnoli, hamburger cinghiale toscano, Truck emiliano, Crepes dolci e salate con crudo squacquerone. hamburger di mora romagnola, piadina. Il Food Village sarà aperto venerdì 17 maggio dalle 12:00-0.30; sabato 18 maggio dalle 10:00-0.30; domenica 19 maggio dalle 10:00-0.30

I 6 totem “Terre & Motori” raccontano il territorio del 23 Comuni del Con.Ami

Stand Forze dell’Ordine - Polizia Stradale, Guardia di Finanza, Carabinieri esporranno vari mezzi del Corpo di appartenenza. La Polizia Stradale sarà presente anche con il BUS con percorso informativo sulla Guida Sicura, mentre la Guardia di Finanza ripercorrerà i 250 anni della propria storia

Stand Forze dell'Ordine - Polizia Stradale, Guardia di Finanza, Carabinieri esporranno vari mezzi del Corpo di appartenenza. La Polizia Stradale sarà presente anche con il BUS con percorso informativo sulla Guida Sicura, mentre la Guardia di Finanza ripercorrerà i 250 anni della propria storia

Stand Università (squadre motorsport) L'Università di Pisa sarà presente con il Simulatore di Guida e i mezzi che partecipano al Campionato studentesco

Auto F1 artistiche - L'artista Matteo Macchiavelli esporrà 2 auto artistiche dedicate in particolar modo ad Ayrtone Senna (Toleman e Williams).

Stand auto Turbosport

auto Turbosport Shop IF

IF Tutte le sere musica live

Venerdì 17 - DUEMILA PARTY HITS, powered By Acque Minerali, con Dj Rosso - Dj Elia Poggi

S abato 18 maggio - Manuel Durante + Special Guest Andrea Damante

- Manuel Durante + Special Guest Andrea Damante Domenica 19 maggio - Musica a cura del Bar Bologna e Controcorrente.

Piazza Gramsci "Red bull Gramsci dj Set", organizzato da Parsot, Centrale, Mezcal

Venerdì 17 - ore 19, SEGRETA DJ -Greta Tossani-; 21:00 DUMBEATS; 23:00 dj Gemi

Sabato18 - ore 18 Gatto e la volpe; ore 21 Scuola zoo; ore 23 Max Vassalli

Domenica 19 – Dj Angelo (rock Music dj set); dj Lorenzo Tugnoli; Grigliatech dj Piazza Caduti per la Libertà Galleria n. 8 organizza "F1 Sotto L'orologio", musica con DJ locali ‘Salotto Made in Italy’

Venerdì 17 - Remo Red Eclipse, dalle 20 alle 00.30

Sabato 18 - Remo rocchi e lupidi dalle 19 alle 00.30

Organizzato da Galleria n.8 Via Emilia Est Amoor presenta “ImolAmoor per F1” - Venerdi-sabato e domenica con dj-set

Porteno - 18 maggio Concerto live Blues Fools start ore 21.30

Caffè Emilia - Presenta “Caffè Emilia Sprint” con Dj Andrea Cassani start dalle 18 alle 24 Via Mazzini - Degustazione enogastronomiche Da Viale Dante a Piazza Matteotti - Percorso itinerante Band Meccanici, sabato dalle 15.00 alle 20.00

Piazza Medaglie D’oro a Piazza Matteotti - Gruppi Sbandieratori e Musici dei Rioni faentini

Venerdi dalle 19.00 alle 22.00

Piazza Codronchi - Concerti e dj set organizzato dai 3 Scalini

Via Emilia Ovest - dj set a cura delle attività della strada

MOSTRE ED ESPOSIZIONI MOSTRA MAGIC Museo San Domenico - giovedì apertura straordinaria dalle 18-alle 22 - venerdì dalle 15 alle 19 - sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Museo San Domenico - giovedì apertura straordinaria dalle 18-alle 22 - venerdì dalle 15 alle 19 - sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. MOSTRA FOTO ISOLA Via Appia - dal 16 al 19 maggio h 10-22

Via Appia - dal 16 al 19 maggio h 10-22 MOSTRA DOCUMENTI AUTODROMO - SENNA Bim - venerdì 8,30-18,45 e sabato 8,30-13

- venerdì 8,30-18,45 e sabato 8,30-13 MOSTRA “Da ‘a Ayrton Senna’ alle ‘Iron pictures’ - Stefano Pierotti: la memoria e l’orizzonte”, Salannunziata - venerdì dalle 16-19 - sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

- Stefano Pierotti: la memoria e l’orizzonte”, Salannunziata - venerdì dalle 16-19 - sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. LUMINARIE FRASI AYRTON SENNA/ROLAND RATZENBERGER

ESPOSIZIONE AUTO a cura del CRAME - Via Appia e Via Mazzini

- Via Appia e Via Mazzini MOSTRA GIOVANNI CREMONINI Palazzo Comunale - venerdì dalle 7 alle 18, sabato dalle 7 alle 13 e dalle 15 alle 18.

CITY DRESSING Bandiere F1 "Senna" - "Terre e Motori" - The Sound of Imola, lungo l’asse Stazione - Autodromo

- The Sound of Imola, lungo l’asse Stazione - Autodromo Bandiere F1 sul Ponte Viale Dante

sul Ponte Viale Dante Totem " Senna" e "Terre e Motori", Asse Stazione Autodromo e Piazza Matteotti

Senna" e "Terre e Motori", Asse Stazione Autodromo e Piazza Matteotti Vetrine attività a tema Senna F1, Centro Storico

attività a tema Senna F1, Centro Storico Cubo Senna e F1, Rotonda A14

Rotonda A14 Realizzazione installazione aerea nell’asse stazione ferroviaria – Autodromo, con girandole tricolore

I GIOVANI IMOLESI COINVOLTI NELLA F1 Grid Kids - 20 studentesse e studenti IC1 Scuole di Sesto Imolese e Sasso Morelli, scegliendo 2 frazioni coinvolte nell’alluvione 2023

- 20 studentesse e studenti IC1 Scuole di Sesto Imolese e Sasso Morelli, scegliendo 2 frazioni coinvolte nell’alluvione 2023 Coreografia in griglia 96 studenti della Scuola di Montebello

in griglia 96 studenti della Scuola di Montebello Inno d’Italia – L’inno d’Italia prima della partenza della gara, domenica 19 maggio, sarà cantato da 26 bambini de IL GRILLO D’ORO accompagnati dalla Violinista Beatrice Ferrari dell’Accademia Pianistica di Imola

– L’inno d’Italia prima della partenza della gara, domenica 19 maggio, sarà cantato da 26 bambini de IL GRILLO D’ORO accompagnati dalla Violinista Beatrice Ferrari dell’Accademia Pianistica di Imola Concorso disegni – Saranno 2 classi premiate Il tema di quest’anno era ‘Ayrton Senna e Roland Ratzenberger’.

– Saranno 2 classi premiate Il tema di quest’anno era ‘Ayrton Senna e Roland Ratzenberger’. Il coraggio di sognare – Giovedì 16 maggio l’evento a teatro coinvolgerà circa 400 studenti delle scuole superiori. Evento per gli studenti di tutti gli Istituti superiori di Imola, in sala o collegati tramite la pagina youtube del Comune di Imola. Interviste e speech di alcuni protagonisti che parlano della passione, del coraggio e della voglia di raggiungere i propri obiettivi. Interverranno: STEFANO DOMENICALI, CARLO VANZINI, ANDRA FERRARI, STEFANO MUSCONI, MARIO ISOLA, RACHELE SOMASCHINI, KIMI ANTONELLI. Modera CAROLINA TEDESCHI

IMOLA IN FANZONE Giovedì 16 ingresso libero in Fanzone - ore 15,30 PREMIAZIONE CONCORSI Disegni-Aiuole-Vetrine

ingresso libero in Fanzone - ore 15,30 PREMIAZIONE CONCORSI Disegni-Aiuole-Vetrine Venerdì 17 (ingresso con biglietto) - ore 9 Focus Senna/Ratzenberger Proiezione documentario Ratzenberger e Presentazione del libro di Giulia Toninelli ‘Occhi feroci, occhi bambini’ - Dj del territorio

(ingresso con biglietto) - ore 9 Focus Senna/Ratzenberger Proiezione documentario Ratzenberger e Presentazione del libro di Giulia Toninelli ‘Occhi feroci, occhi bambini’ - Dj del territorio Sabato 18 (ingresso con biglietto) - ore 17,30 FOCUS WOW WOMEN MOTOR Panel sull’empowerment femminile nell’automotive con Nadia Gresini, Elena Alberti. - Dj del territorio IMOLA SOSTENIBILE Valorizzazione raccolta differenziata Hera ‘Scart’. Nello spazio della Fanzone e della Hospitality Made in Italy troveranno spazio alcune delle opere artistiche realizzate con gli scarti da raccolta differenziata, tra cui l’auto di Formula 1 e il ritratto di Ayrton Senna.

raccolta differenziata Hera ‘Scart’. Nello spazio della Fanzone e della Hospitality Made in Italy troveranno spazio alcune delle opere artistiche realizzate con gli scarti da raccolta differenziata, tra cui l’auto di Formula 1 e il ritratto di Ayrton Senna. Recupero eccedenze alimentari - Dopo il WEC continua anche durante la F1 il Progetto per il recupero delle eccedenze alimentari “NON SI BUTTA VIA NIENTE”, così come richiesto dalla F1, in collaborazione con il Comune di Imola, Hera, Last Minute Market e l’Associazione imolese No Sprechi Onlus. Attraverso l’associazione le eccedenze saranno distribuite a favore di famiglie con fragilità.

- Dopo il WEC continua anche durante la F1 il Progetto per il recupero delle eccedenze alimentari “NON SI BUTTA VIA NIENTE”, così come richiesto dalla F1, in collaborazione con il Comune di Imola, Hera, Last Minute Market e l’Associazione imolese No Sprechi Onlus. Attraverso l’associazione le eccedenze saranno distribuite a favore di famiglie con fragilità. Produzione di energia rinnovabil e - Viene valorizzato l’Impianto fotovoltaico dell’Autodromo, recentemente rinnovato e potenziato nella parte sopra il museo, con una maggiore produzione energetica.

e - Viene valorizzato l’Impianto fotovoltaico dell’Autodromo, recentemente rinnovato e potenziato nella parte sopra il museo, con una maggiore produzione energetica. Strategia plastic free - Saranno attive e funzionanti fontanelle per offrire acqua gratuitamente in tutto il Parco delle acque minerali, in particolare nei pressi delle tribune.

- Saranno attive e funzionanti fontanelle per offrire acqua gratuitamente in tutto il Parco delle acque minerali, in particolare nei pressi delle tribune. Messa a dimora alberi ‘ ogni pilota un albero’ - Il progetto del CUFA Corpo Forestale dello Stato - Raggruppamento Carabinieri Biodiversità arriva anche a Imola e vedrà la messa a dimora di 20+2 alberi che verranno posizionati in Via Romeo Galli, nel parco dietro al chiosco Renzo. Saranno piantati 20 alberi, uno per ogni pilota in gara + 2, come da richiesta del Comune di Imola, per ricordare Senna e Ratzenberger. La cerimonia di piantumazione, alla presenza delle Autorità F1, ACI e Comune (Domenicali, Sticchi Daniani, Panieri) avverrà venerdì 17 maggio alle ore 10.

Messa a dimora alberi ' ogni pilota un albero' - Il progetto del CUFA Corpo Forestale dello Stato - Raggruppamento Carabinieri Biodiversità arriva anche a Imola e vedrà la messa a dimora di 20+2 alberi che verranno posizionati in Via Romeo Galli, nel parco dietro al chiosco Renzo. Saranno piantati 20 alberi, uno per ogni pilota in gara + 2, come da richiesta del Comune di Imola, per ricordare Senna e Ratzenberger. La cerimonia di piantumazione, alla presenza delle Autorità F1, ACI e Comune (Domenicali, Sticchi Daniani, Panieri) avverrà venerdì 17 maggio alle ore 10.

- Sarà possibile visitare il “Bosco dell’Autodromo” realizzato dal Comune di Imola a pochi passi dall’Autodromo grazie alla Città Metropolitana di Bologna con i fondi del Bando Forestazione del Mite. Sono 2500 gli alberi di specie autoctone messe a dimora su un’ansa del fiume Santerno a favore della biodiversità e del contrasto ai cambiamenti climatici. Mobilità sostenibile da e verso l’Autodromo - Sarà possibile raggiungere l’Autodromo a piedi o in bici direttamente dalla stazione FS con la quale sono stati attivati treni speciali. In stazione è accessibile il servizio comunale di bike sharing a flusso libero sia a pedalata muscolare che assistita, per raggiungere l’Autodromo in modo sostenibile e ridurre così gli impatti dei trasporti.

IMOLA INCLUSIVA Progetto Awabot F1 - Gli Awabot sono n.2 robot di telepresenza che saranno presenti nel Paddock che mirano ad aumentare l'accessibilità allo sport e offrono agli appassionati di sport motoristici che non possono recarsi al Gran Premio per motivi medici, l'opportunità di vivere un fine settimana virtuale di Formula 1. In accordo con il progetto di F1, verrà effettuato un collegamento diretto tra i ragazzi ricoverati all’Ospedale di Montecatone e il Paddock per parlare coi Piloti. Altri collegamenti verranno effettuati nel week end con gli Ospedali Rizzoli e Sant’Orsola (oncologia pediatrica).







Tutte le informazioni su viabilità, parcheggi, campeggi e altre notizie utili su https://visitareimola.it/evento/gran-premio-di-f1/