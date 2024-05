Primo appuntamento europeo della stagione e primo l'Italia in questa stagione di F1: si corre a Imola, dove un anno fa l'evento non fu disputato a causa dell'alluvione. Scopriamo cosa attenderci da punto di vista meteo con le previsioni. Tutto il weekend di Imola live su Sky e in streaming su NOW

Il Mondiale arriva in Italia, in Emilia Romagna. A Imola si corre nel weekend il sesto round del campionato 2024, un appuntamento che lo scorso anno fu annullato a causa dell'alluvione. C'è quindi tanta voglia di vivere giornate di grande sport per lasciarsi anche così alle spalle ciò che è stato. Ma cosa dice il meteo per il fine settimana? Qui le previsioni per il weekend dal 17 al 19 maggio.