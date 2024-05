Le aspettative sono tante per la Scuderia di Maranello che arriva a Imola con un importante pacchetto di aggiornamenti. Questo weekend appare cruciale per provare a mettere pressione agli altri che, come McLaren, hanno già fatto uno scatto in avanti dopo le novità portate nelle settimane precedenti. Tutto il weekend della F1 in Emilia Romagna è live su Sky e in streaming su NOW

GP IMOLA, CONFERENZA PILOTI IN LIVE STREAMING