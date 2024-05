Charles Leclerc sorride dopo aver chiuso in testa entrambe le sessioni di libere a Imola: "E' stata una giornata positiva, gli aggiornamenti sembrano funzionare come da nostre attese. E' filato tutto liscio, ma dobbiamo prepararci in caso cambino le condizioni". Tutto il weekend del GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna è live su Sky e in streaming su NOW

GP IMOLA, HIGHLIGHTS LIBERE