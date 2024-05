Sainz dopo le libere a Imola: "Contento di come è andata la macchina"

Carlos Sainz commenta il venerdì di Imola: "Non ho messo insieme il giro con le Soft, ma il feeling è buono ed è quello che conta. E' stato un venerdì positivo per tutta la squadra. Sono contento di come si è comportata la macchina. Non vedo l'ora che sia sabato per le qualifiche". Tutto il weekend del GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna è live su Sky e in streaming su NOW

