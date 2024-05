Max Verstappen eguaglia Ayrton Senna con otto pole consecutive e lo fa proprio a Imola: "E' un onore, Ayrton era un fenomeno nel giro secco. E' stato un weekend difficile, abbiamo cambiato qualcosa prima delle qualifiche ed è andata bene. E' una pole inaspettata. Sono felice, è una bella giornata per il team". Guarda l'intervista. Il GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna è live su Sky e in streaming su NOW

