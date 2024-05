Charles Leclerc conquista il suo primo podio della carriera a Imola: "Almeno il podio... Sono contento solo quando vinco, ma questo è un posto speciale grazie ai tifosi. Manca poco per la vittoria e lavoreremo per colmare questo gap. Nel complesso il passo gara è buono, è mancato qualcosa in qualifica. Ora a Monaco, sarà speciale". Il Mondiale è live su Sky e in streaming su NOW

GP IMOLA, HIGHLIGHTS