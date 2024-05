Fred Vasseur commenta il 3° posto di Leclerc e il 5° di Sainz a Imola: "L’ordine in griglia sarà diverso pista dopo pista, questo è positivo per lo spettacolo e per la F1. Non voglio fissare nuovi obiettivi per la stagione, voglio solo migliorare rispetto a questo weekend. Oggi era impossibile fare meglio, ieri avremmo potuto fare un lavoro migliore in qualifica, partendo davanti sarebbe stata una storia diversa. A Monaco speriamo in un esito diverso". Guarda il video

GP IMOLA, HIGHLIGHTS