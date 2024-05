Nel VIDEO Leo Turrini racconta il Gran Premio di Monaco del 1994: "Ci fu una scena di un’intensità emotiva straordinaria: tutti i piloti si radunarono sulla casella della pole e gli resero omaggio. Tra loro c’era anche Niki Lauda che per la prima, e anche ultima volta, si tolse il cappellino". In quel GP anche le prime due caselle furono lasciate libere e il poleman scattò dalla terza. Il weekend della F1 al Principato è come sempre live su Sky e in streaming su NOW

GUIDA TV