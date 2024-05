Il team principal della Ferrari verso la sfida tra le strade del Principato: "Come squadra vogliamo aiutare Charles a chiudere il conto aperto che ha con la pista di Monte-Carlo. Sainz, dal canto suo, ama molto il tracciato del Principato sul quale ha ottenuto il suo primo podio al volante di una Ferrari. Le motivazioni per entrambi sono molto alte. Il weekend della F1 è come sempre live su Sky e in streaming su NOW

GUIDA TV