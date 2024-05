E' della leggenda Ayrton il record delle vittorie nel Principato, con Verstappen che può agganciare Hamilton. La Red Bull ha vinto 4 volte nelle ultime 5 edizioni, lasciando il successo alla Mercedes di Lewis nel 2019. McLaren e Ferrari in agguato. Il weekend della F1 è come sempre live su Sky e in streaming su NOW

Edizione importante per il GP di Monaco: quest’anno sarà la 70^ valevole per il Mondiale. Questo prestigioso GP fece la sua prima apparizione nel 1950, quindi fu assente dal 1951 al 1954, per poi riprendere ininterrottamente fino al 2019, prima dello stop forzato per la pandemia di COVID-19. Ci saranno festeggiamenti? Probabilmente no: la storia del GP di Monaco parte prima dell’istituzione del mondiale nel 1950, e le edizioni già disputate sono 80. La locandina dell’anno scorso sfoggiò in pompa magna un bell’”80”, quindi probabilmente questo “70” passerà inosservato.