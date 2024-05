Una sorpresa speciale a Maranello prima del GP a Monaco. Carlos Sainz ha fatto visita allo stabilimento Ferrari per un saluto ai colleghi del dipartimento auto sportive e ammirare nuova Ferrari 12 Cilindri. Segno del grande spirito di squadra e della sinergia tra i vari reparti del Cavallino. Il Mondiale intento è a Monte-Carlo: tutto il fine settimana è come sempre live su Sky e in streaming su NOW

