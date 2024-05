Minì re delle pole a Monaco: scatterà davanti a tutti per il secondo anno di fila

Gabriele Minì si conferma re delle pole a Monaco: anche quest'anno, come nella scorsa stagione, partirà dalla prima casella. Sceso in pista nel gruppo A, il pilota della Prema ha registrato il tempo più veloce con 1:23.942 ipotecando la prima posizione, che a Monte-Carlo è estremamente importante. Nello stesso gruppo anche Leonardo Fornaroli e Luke Browning, che hanno lottato fino all'ultimo giro per la miglior prestazione. Il leader del campionato della Trident scatterà dalla quinta posizione, mentre il pilota della Hitech dalla terza. Accanto al siciliano partirà Christian Mansell, il più veloce del gruppo B con 1:24.921, davanti a Arvid Lindblad e Dino Beganovic della Prema. Il prossimo appuntamento di F3 è sabato alle 10.45 per la Sprint, mentre domenica la Feature Race partirà alle 8.00.