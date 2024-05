La 24^ pole position in carriera, la 3^ nel suo GP di Monaco. Leclerc ha cercato, voluto e trovato il miglior tempo nelle qualifiche chiuse con il tempo di 1:10.418, a un soffio dal record della pista (1:10.166). Saliamo sulla Ferrari SF-24 per rivivere onboard e con l'audio ambiente le emozioni del giro decisivo. Il GP Monaco domenica alle 15: live su Sky e in streaming su NOW

GP MONACO, CRONACA E HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE