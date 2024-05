Quali piloti scegliere? La pole sarà decisiva? Safety Car sì o no? Tutto quello che possiamo attenderci per il weekend nel Principato attraverso i consigli e le curiosità di chi partecipa al Fanta F1, anche con la Community NOW! Il GP di Monaco è live su Sky e in streaming su NOW

Tra conferme e voglia di riscatto. Siamo nel pieno del weekend della Formula 1 a Monte-Carlo e dopo le libere del venerdì cresce l'attesa per una Ferrari che appare decisamente in forma. Lo è soprattutto con Leclerc, primo nelle FP2, e che con la gara di casa ha un notevole conto in sospeso. La Rossa sembra favorita per la pole, mentre per Red Bull e McLaren - poco brillanti - un giudizio da rivedere dopo la terza sessione di libere. Ma, come ricorda il sito del Fanta F1 con YawClub, "Max è chiamato a fare una delle sue magie per riuscire a partire davanti". Anche perché a Monaco non bisogna lasciare nulla al caso. In ottica Fanta F1, ricorda YawClub, "proprio per questo va trovare anche una buona alternativa a basso costo per le altre posizioni nella nostra squadra nel club della Community NOW al Fanta F1". Tra i team che a Monaco possono fare bene troviamo la Haas, che si è sempre distinta in qualifica, ma che soprattutto si adatta perfettamente alle caratteristiche del tracciato. Attenzione anche a Visa Cash App RB e Alpine che potrebbero entrare in Q3 e rimanere in zona punti.