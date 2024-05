Impossibile per il piloti correre la Feature Race di Formula 2, a Monte-carlo, senza ripensare anche solo per un istante a quanto già accaduto nella gara Sprint. In particolare per chi, come Zane Maloney (Rodin), leader del campionato, ha tutto da perdere in corse difficili e ricche di colpi di scena e di stop and go come quella nel Principato, nelle quali sembra faticare a trovare la propria dimensione e piuttosto pare facile a innervosirsi, come gli era accaduto anche ad Imola. I segni dell’insofferenza non hanno ieri prodotto risultati soddisfacenti per il pilota barbadiano, incorso in un contatto francamente evitabile. Di questo passo, se non terrà a bada l’emotività, potrebbe sprecare quanto di buono costruito nell’avvìo di stagione. E partire piuttosto indietro nello schieramento al via non lo aiuta di certo. Così lontano dalla prima fila dove scalpitano l’esperto Verschoor (Trident) e lo sfortunato Martins (ART), anche ieri protagonista di un banale errore -uno dei tanti, troppi che commette- che lo ha messo fuori gioco alla prima curva. Alle loro spalle Hadjar (Campos) e Aron (Hitech), poi un gruppo di piloti rampanti e arrembanti tutti pronti a cercare di mettersi in luce approfittando anche delle strategie e del pit stop obbligatorio.